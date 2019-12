Zvanično je, Liverpul je veći od Junajteda!

Poslednji engleski klub koji je bio prvak sveta je do ovog vikenda bio Junajted, 2008. su osvojili titulu pobedivši LDU iz Kitoa, šampiona Ekvadora i Južne Amerike.



Sada se titule dokopao Liverpul, prvi put su nakon šest titula prvaka Evrope uspeli da osvoje i naslov šampiona sveta, ali postoji važnija stvar.



Sada je i zvanično, Liverpul je trofejniji od Mančester Junajteda.



Redsi imaju 47 titula, osvojili su PL 18 puta, bili prvaci Evrope šest puta, imaju sedam FA kupova, tri Kupa UEFA ili EL, kako hoćete, osam Liga kupova Engleske i četiri evropska Superkupa.



To ih stavlja na prvo mesto, navijači su u raju, njihov tim drži evropsku, svetsku, titulu šampiona superkupa i trebalo bi da kompletiraju poker i konačno se domognu PL titule. Za sada su na odličnom putu, imaju veliku prednost na čelu tabele.



Razlog za radost ima Klop, posle dobijenog finala protiv Totenhema, ponovo je slavio u borbi za trofej. On je imao loš rekord u finalnim mečevima, izgubio je dva finala Lige šampiona, jedno EL, ne računajući domaće kupove u Nemačkoj.



Inače posle transfera Minamina iz Salcburga, navijači očekuju nova pojačanja, ali teško da će ih biti u januaru. Klop je natuknuo da su neki igrači koje želi preskupi, aludirao je da je u pitanju Francuz i svima je jasno da se radi o Mbapeu.



Inače, klub finansijski stoji odlično, samo od titula u poslednjih šest meseci osvojili su oko 150 miliona evra, a u slučaju da se domognu novog, trećeg finala u nizu u Ligi šampiona, zarada će samo od nagrada biti 200 miliona. To ne podrazumeva ono što dobijaju samim učešćem ove godine, plus jasno prihode od mečeva, kao i nagradu za eventualnu titulu šampiona Engleske posle tri decenije.