Zvanično je - Ibra i u 38. godini dobije sve što poželi!

Zlatan Ibrahimović je potpisao novi ugovor sa Milanom, što je i zvanično potvrđeno na sajtu kluba.



Ibrahimović je dobio sve što je poželeo - ugovor na još godinu dana i to unosniji nego do sada, zaradiće još sedam miliona evra do juna naredne godine.



Ibrahimović je takođe dobio i svoj broj 11, koji je nosio u svom prvom mandatu u Milanu od 2010. do 2012. godine kada je na San Siru osvojena i poslednja titula.



Inače, Ibrahimović je nedavno i sam rekao da bi Milan osvojio titulu da je on tu od početka sezone, pa ćemo sada da vidimo šta će biti sa Rosonerima sa Zlatanom od prvog minuta Serije A.







Od kako je došao u januaru, postigao je 11 golova na 20 utakmica.