Objavljeno je, nakon videokonferencije koja je održana danas i kojoj je prisustvovao i ministar sporta Spadafora, italijanska Serija A će se nastaviti.



Ono što nije bilo poznato do večeras jeste datum, a sada je i on objavljen.



Biće to 20. jun, dok će 13. juna biti odigrani mečevi polufinala Kupa Italije.



"Italija se vraća na noge i to isto treba da uradi i fudbal", rekao je Spadafora.



Polufinale Kupa Italije je odigrano do pola, pošto su odigrane prve utakmice (Inter-Napoli 0:1 i Milan-Juventus 1:1).