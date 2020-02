Zvanično - Derbi bez navijača!

Više nema nikakve dileme, veliki derbi italijanskog šampionata biće odigran bez gledalaca. Posle izbijanja epidemije virusa Korona, neki mečevi su odlagani prošlog vikenda, narednog će se na severu Italije igrati bez navijača.



"Derbi Italije" biće tužan na praznom "Alijancu", ali to je kolateralna šteta. Zvanično, nema ulaznica za meč, navijači će biti obeštećeni, a odluku je potvrdio i italijanski ministar sporta Spadafora.



Uz to, Inter će u četvrtak igrati bez navijača protiv Ludogoreca, a ljudi na tribinama neće biti u Udinama gde gostuje Fiorentina, u duelu Sasuola i Breše, Parme i SPAL-a, Milana i Đenove.



Ostaje da se vidi đta že biti sa utakmicama u Rimu, Napulju, Lećeu i na Sardiniji.



Dakle, "Derbi Italije" bez navijača, obradovaće odluka Inter, a u Juventusu kažu da je bolje bilo da se sve odloži, no, CONI tvrdi da bi to ugrozilo regularnost takmičenja.



I Inter će u četvrtak protiv Ludogoreca igrati pred praznim tribinama.