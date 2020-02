Zvanično - Dembele prošao još gore, novi napadač iza ćoška, tu su i cena i ime!

Barselona izdala saopštenje, ovo je pravi pakao za Osmana Dembelea.



Katalonski klub je izdao i zvanično saopštenje, Osman Dembele je danas uspešno operisan u Finskoj kod najvećeg specijaliste za povrede loža i sada mu predstoji čak šest meseci pauze!



Iako se prvobitno spekulisalo da će pauzirati od četiri do pet meseci, povreda je mnogo teže prirode i potrebno je da pauzira čak pola godine, odnosno do avgusta.



U prevodu, sada je preostalo još samo da RFEF i zvanično dozvoli Barseloni da kupi zamenu, a za to je bila potrebna samo procena lekara da Dembele mora da pauzira minimum pet meseci.









⚠️ MEDICAL UPDATE | @Dembouz undergoes successful hamstring surgery; French striker to be out 6 months — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2020

Istovremeno, kako su svi uslovi ispunjeni, katalonska televizija TV3 prenela je ekskluzivu - Vilijan Hose iz Real Sosijedada je izabran od strane Kikea Setijena i on će popuniti "rupu" u napadu ove sezone.



Iako je njegova otkupna klauzula čak 70 miliona evra, navodno je baskijski klub iz nepozatnih razloga i ko zna po kojim dogovorima, pristao da ga proda Barsi za duplo manje, odnosno za 35 miliona.



Ostali mediji ispratili su ovu informaciju, ovaj izvor važi za pouzdan, mada ostaje da vidimo koja je konačno formula, pošto je Sosijedad tokom prelaznog roka odbio i Barsu i Totenhem za Vilijana Hosea, a sada je navodno pristao da ga proda po istoj ceni, kada ne može da mu nađe zamenu.

