Zvanično - Čelsi dobio dva "letnja" pojačanja

Dan je završen dobro za Čelsi, tokom noći klub je zvanično objavio, u borbi za Ligu šampiona, ostaju dva bitna igrača. Naime, i Pedro i Vilijan su produžili ugovore, iako će na kraju sezone napustiti klub.



Španac i Brazilac su imali ugovor do 30. juna, ali su do ponoći morali da se izjasne da li ostaju još dva meseca.



Za Vilijama je bilo sigurno, dok je Pedro u jednom trenutku želeo da ode, pošto već ima dogovor sa Romom za narednu sezonu.



Ipak, Lampard je uspeo da ga ubedi, pa će i nekadašnji igrača Barselone ostati u klubu do 30. avgusta. Čelsi završava šampionat za pet nedelja, zatim ih čeka revanš Lige šampiona, nemoguća misija protiv Bajerna jer su u Londonu izgubili sa 3:0, pa će za njih dve biti gotovo u prvoj polovini osmog meseca.



Što se Vilijana tiče on se još nije odlučio, sigurno je da odlazi iz Čelsija, jer ne žele da mu ponude trogodišnji ugovor, a u ovom trenutku je bliži Arsenalu nego Totenhemu, ima nameru da ostane u PL.