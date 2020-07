Zvanično! Benfika najvećem izdajniku oprostila sve, jer situacija zahteva očajničke mere!

Porto je odbranio titulu, sada su računajući sve trofeje na samo šest manje od Benfike, pre dvadesetak godina tako nešto niko nije mogao ni da zamisli.



"Orlovi" su se raspali posle nastavka šampionata, Bruno Lage je podneo ostavku, dobio je jednu utakmicu od pet nakon restarta posle pandemije.



Jasno je da je neki potez, makar bio šokantan još uvek najveći portugalski klub morao da preduzme. I učinili su nemoguće, u klub se vratio Žorž Žesus.



"Dobrodošao JJ", pojavilo se na zvaničnom nalogu Benfike, navijači su u neverici, ne znaju šta da misle.



Žorž Žesus je sa Flamengom pokorio Južnu Ameriku, uz Kopa Libertadores je osvojio šampionat Brazila, kao i državno prvenstvo Rio de Žaneira.



Ispraćen je ovacijama, pominjan je kao kandidat za klupe čak Barselone pre dolaska Setijena, kao i nekih engleskih klubova, ali se vratio na "Stadion Svetlosti", gde je proveo šest godina.











Ali, on je 2015. postao persona non grata među navijačima Benfike, promenio je klub, ali ne i grad, seo na klupu Sportinga. To je zaista put kojim se ređe ide, pogotovo bez neke pauze, ili trećeg kluba. Jednostavno promenio je stranu u jednom od najvećih gradskih derbija na svetu.



Žesus je za šest godina na kormilu Benfike uzeo tri titule, ali nije srušio prokletstvo Bele Gutmana, dva puta je gubio finale LE. Zato je napravi žetvu domaćih trofeja, uz tti prvenstva, osvojio je i duplu krunu, ali i pet Liga kupova.



Nije uspeo posle odlaska u Sporting da im donese dugo čekanu titulu, izgubio je baš od Benfike u foto finišu, mada je za to optužio zaveru i sudije. Sporting je vodio tri godine, ima jedan kup i superkup, malo, ali već posle prve je klub zapao u finansijske probleme i borbu za prevlast. Kratko je bio u Al Hilalu, a onda napravio čudo sa Flamengom gde će ostati kult kluba.











Sada ponovo Benfika, pitanje je kako će ga dočekati, pogotovo jer je na odlasku 2015. insistirao na svojoj igračkoj karijeri u Sportingu, što je pomalo banalno jer je za "Lavove" igrao 12 utakmica u tri godine u prvoj polovini sedamdesetih.



Bilo kako bilo, rasplet je šokantan, a Žesus je potpisao trogodišnji ugovor sa Benfikom vredan tri miliona evra po sezoni.