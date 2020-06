Zvanično - Barsa "dobila" Nejmara, poslednji se smeje Pari Sen Žermen!

Nejmaru baš ne ide. U Brazilu je optužen za homofobiju nakon što je pretio dečku svoje majke, tačnije bivšem dečku za koga je otkriveno da je homoseksualac.



Vratio se u Pariz, sačekala ga je nova loša vest. Dobila ga je Barselona na sudu, ne samo da je oastao bez 43 miluiona evra koliko je tražio za bonus za lojalnost od Barselone, jer je čekao jul 2017. da napusti klub, dakle, po njemu ispunio je klauzulu iz ugovora kada je dolazio iz Santosa.



Barsa je odbila da plati, usledio je proces na sudu, u međuvremenu je prošlog leta propao transfer, odnosno povratak u Barsu, a sada osim što je katalonski klub dobio na sudu, Nejmar će morati još da doplati zbog suđenja, blizu sedam miliona evra.



To je izazvalo oduševljenje u Kataloniji, inače na povratak Nejmara je stavljena tačka, mnogima nije bilo jasno zbog čega klub uopšte i razmišlja o povratku igrača koji ih je tužio sudu, ali razlog je Leo Mesi, koji je insistirao na povratku Neja na "Kamp Nou".



No, PSŽ je ostao čvrst, cena je 170 miliona evra, za Barselonu to je bila nemoguća misija, čak i uz to što je Nejmar, prema nekim informacijama bio spreman da platu sa 35 smanji na 20 miliona evra.



Ali, ako je izgubio na sudu, dobiće na drugoj strani, naime, sada je gotovo izvesno da će produžiti ugovor.



"Vratio sam se u Pariz, hoću da pišem istoriju, napašćemo u avgustu Ligu šampiona", rekao je Nejmar juče.



On je stigao na vreme u Evropu, iako su se u klubu bojali da će opet napraviti neki problem sa kašnjenjem.







Ponuda je spremna, ista je i za njega i Mbapea, u pitanju je sa bonusima suma od oko 45 miliona evra godišnje. Njih dvojica će postati najplaćeniji igrači na svetu, ako pristanu, preskočiti Mesija.



Nejmar bi produžio ugovor na još tri godine (ostalo mu je još dve), jasno da bi sudbinu vezao za PSŽ.



"Nema govora o tome da ih prodamo, Nej ima 28, Mbape 21 godinu, oni su budućnost i garancija dominacije Pari Sen Žermena", rekao je Leonardo.



"Bog će nam pomoći, u četvrtfinalu smo, imamo odličan tim, motiv do neba, jedva čekam da se vratim na teren", dodao je Nejmar po dolasku u Pariz.