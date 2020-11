Žozeov recept ponovo radi - Englezi oduševljeni novim Murinjovim metodama!

Fudbaleri Totenhema odjednom su postali kandidati za titulu, nakon paljbe po njima posle poraza od Evertona u prvom kolu i potom kikseva sa Njukaslom i Vest Hemom.



Nekoliko nedelja kasnije, svi pričaju o Totenhemu sa šampionskim ambicijama, a za to još kako postoji razlog.



Pre svega, igra je i dalje "murinjovska", ali konačno donosi i rezultate i pokazuje da su igrači prihvatili promenu pre svega na mentalnom planu.



Murinjo je u više navrata govorio da dobri momci ne pobeđuju i da je potrebno da u svojim igračima malo probudi bes i "isprlja" ih. Najbolji dokaz za to je uticaj Hejbjerga na igru Totenhema, Danac je taj koji ide i "udara", pokreće tim i predvodi "murinjovske" šah partije.



Engleski mediji danas otkrivaju i da Murinjo ni jedan detalj ne prepušta improvizaciji. Najpre je za to morao da ubedi ekipu da moraju da mu veruju kao i njegovom načinu igre, a to znači - nećemo imati mnogo loptu, ali kada je budemo imali, napašćemo brzo i konkretno do gola.



Tako je pao Mančester Siti. Tako je Pep Gvardiola pokazao da nije naučio lekciju o svojoj tvrdoglavosti. Kada Murinjo "našpanuje" svoju ekipu, onda ga je često dobijao na identičan način.



Takođe, Dejli mejl piše da je Murinjo opet onaj stari i da je pobedio svoj ego, te da je postao nikad bliži sa svlačionicom. Svakom igraču je pronašao "žicu", svakodnevno im šalje poruke ohrabrenja uz podsetnike na nove zadatke koji ih čekaju i podseća ih na način kako da iz izvedu.



Murinjo je otvoreniji i što se tiče atmosfere, osetio je pravi trenutak da "popusti", te navodno na treningu ima mnogo više šale i smeha, i to na račun svih igrača.



Igrači su prijatno iznenađeni njegovim pristupom, pošto su posle Poketinovog odlaska verovali da će naleteti na konzervativnog i tvrdog Murinja, što nije slučaj.



Portugalac je sada mnogo otvorenijeg uma i uvek je spreman na nove savete svojim igračima, pristupačan je i opušten što donosi rezultat i utiče pozitivno na ekipu.



Zaključak je da Murinju za sada ide odlično, "smeši" mu sezona sa mnogo više uspeha, oko sebe ima igrače koji mu sve više veruju, što je uvek bio ključ za najbolje rezultate sa njim na čelu.



Sledi ono pravo, posle pobede nad Sitijem, gostovanje Čelsiju pa derbi sa Arsenalom, dok sada svi nestrpljivo iščekujemo 16. decembar i duel Liverpul - Totenhem.