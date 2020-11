Znate li šta je Örökrangadó i gde je sniman „Beg u pobedu“?

Ferencvaroš je ubedljivo najpopularniji mađarski klub, od boje, preko ideologije, do statusa mađarskog nacionalizma koji se često pretvarao u esktremne stavove. I zbog toga kada igraju protiv MTK, često se misli na prošlost koja je sa one stranice političke korektnosti.



O čemu se radi?



Naime, MTK je klub mađarskih Jevreja, tridesetih godina i ranije oni su bili najveći rival „Fradiju“ i čak bili uspešniji, iako su imali manju podršku. Naime, MTK je osvojio 13, Ferencvaroš 11 od ukupno 24 titule u slavnim danima mađarskog fudbala.



Ali jačanjem nacionalističkom sentimenta i pojavom Ujpešt Dože pred rat, prekinuta je dominacija ova dva kluba, Ujpešt je osvojio pet titula u godinama pred rat, MTK je izbrisan sa mape zbog Jevreja, a i posle drugog Drugog Svetskog Rata, Doža je bila policijski, Honved vojni klub, pa je „Fradi“ od 1949. do 1963. bio bez krune, a onda je posle dobrih šezdesetih opet usledio pad u prosečnost.



Mađari ovu utakmicu zovu „Večiti derbi“, upravo zbog toga što rivalstvo datira od 1903. Prvu titulu osvojio je Ferencvaroš, a Örökrangadó je izgubio na značaju, upravo jer je MTK od 1958, do kraja osamdesetih bio bez titule. Sada dele stadion sa Honvedom, ovaj novi objekat je nazvan po Nandoru Hidegkutiju slavnom članu mađarske „Lake Konjice“ koji je dugo igrao za MTK, mada je klub pod pritiskom komunističke tajne policije menjao ime, a kao Voros Lobogo je predstavljao Mađarsku u inauguralnom kupu šampiona. On je dva puta i vodio MTK kao trener i sigurno je najpoznatije ime kluba za koji je prvi put zaigrao 1947. godine.



Naravno ako bi se vratili u prošlost, mađarski Jevreji su bili dobro asimilovani i nisu insistirali na svojoj posebnosti, veliki treneri pre Drugog Svetskog Rata poput Kiršnera, Bele Gutmana su bili i fudbalski revolucionari, bili su prinuđeni da napuste Mađarsku još pre rata jer je pritisak bio ogroman. Ferencvaroš su držali Nemci i oni su širili propagandu protiv rivala, dva kluba su bila smeštena jedan blizu drugog.







Ali i MTK je profitirao, bez jevrejske konekcije posle rata, pet puta su ih komunisti naterali da promen ime, ali su to bile poslednje godine njihove dominacije. Oni su čak 1981. Ispali iz lige, pa 1994. ponovo, ali kada su se vratili velikim ulaganjima su opet stigli na vrh. Iako ih i dalje percipiraju kao Jevreje, ta priča se izgubila jer ih drži nemački kapital, a zanimljivo da su početkom ovog veka Fradi i MTK imali istog vlasnika što je izazvalo nerede među navijačima „Zelenih“. MTK i nema navijače, izgubili su nekadašnju privlačnost, igraju na stadionu za 5000 ljudi, a gleda ih manje od tri.



Ima jedna zanimljivost, gledali ste verovatno „Beg u pobedu“. E pa, stadion „Kolomb“ u filmu je u stvari stadion MTK u Budimpešti. Inače, stadion je izgradio dugogodišnji predsednik Alfred Brul koji je pobegao posle ukidanja MTK 1940. u Švajcarsku, Namamili su ga da dođe kući, obećali da će obnoviti klub, a onda ga poslali u Aušvic u smrt.



U svakom slučaju, Ferencvaroš je favorit i za titulu ponovo, vode, odoleli su Juventusu do nadoknade, ali MTK je u top 4. Oni četiri godine nisu pobedili velikog rivala...