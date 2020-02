Zna se ko zna najbolje, Barsa (ne) greši sa De Jongom?

Erik ten Hag je od De Jonga napravio jednog od najboljih vezista u Evropi i sigurno njegova reč ima posebnu težinu kada je u pitanju mladi Holanđanin.



Ten Hag se ne slaže sa odlukama trenera Barselone, Ernesta Valverdea te sada Kikea Setijena koji ga stavljaju bliže protivničkom golu.



"Mi smo ga 'sklonili' s te pozicije u Ajaksu. Frenki nije fudbaler koji treba da postiže golove. Njegov zadatak je da gradi igru, da pazi na saigrače koji asistiraju i postižu golove i da im čuva leđa. Jednom kada je otišao prilično daleko protivničkom golu, pitao sam ga "da li si ti 'desetka'? Da li je tvoj zadatak da daješ golove?", otkrio je Ten Hag i nastavio:



"On je tipičan primer modernog veznjaka koji može igrati i u napadu i u odbrani. Međutim, da bi on bio uspešan u tome, morate mu pronaći adekvatnu poziciju na terenu, kao što je to urađeno u Ajaksu ili reprezentaciji".



De Jong u Barsi igra uglavnom desnog centralnog veznog u formaciji 4-3-3, pošto je dolaskom Kikea Setijena, Serhio Buskets ponovo zacementirao svoje mesto.



Da li Barsa treba da povuče De Jonga bliže svom golu?