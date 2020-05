Zlatna kopačka - Leva rešeta kao nikad, ali još kako će da strepi...

Taman uspe da iskoristi "slabije" sezone Lionela Mesija i Kristijana Ronalda, pojavi se neko treći.







Robert Levandovski je oborio sve rekorde ove sezone, trenutno je prvi strelac Evrope sa 29 golova u Bundesligi, a iako Leo Mesi i Kristijano Ronaldo i dalje pauziraju i zaista zaostaju sa 19, odnosno 21 pogotkom, Poljak još kako ima razloga za strah.



Ako ste zaboravili, Levandovski je tek u subotu prestigao neverovatno Ćira Imobilea, koji ima i više nego duplo više utakmica od Poljaka, kada se Serija A nastavi.



Levandovski je stigao do 29 golova, ima još pet utakmica do kraja, dok Imobilea čeka još 12 po nastavku sezone u Seriji A.



Istina, Leva trpi već godinama unazad veliku "nepravdu", pošto se takmiči sa igračima koji svake sezone imaju četiri utakmice više. Kao što znate, La Liga, Premijer liga i Serija A imaju po 20 učesnika, a Bundesliga 18, pa je Leva "uskraćen" za četiri kola.



On ipak ima priliku da u narednih pet utakmica protiv Leverkuzena, Menhengladbaha, Verdera, Frajburga i Volfsburga, postigne još koji pogodak i tako napravi dodatnu razliku i pritisak na Imobilea.



Podsetimo, Serija A se nastavlja 20. juna, do tada Leva odigrati još četiri utakmice, a Imobile će tek upaliti motore.



Nakon ovog tandema, sledi Timo Verner sa 24 gola, Kristijano Ronaldo (21), Leo Mesi i Džejmi Vardi sa po 19...