Zlatanova dva gola - Milan dobio Sasuolo i zvanično trenera za narednu sezonu!

Fudbaleri Milana pobedili su u gostima ekipu Sasuola rezultatom 2:1, ali tokom utakmice stigla je još važnija vest - Ralf Rangnik neće doći na San Siro, već će Stefano Pioli posle nestvarne serije dobiti novi ugovor!











U periodu između dva pogotka Zlatana Ibrahimovića, širom Italije proširila se informacija, koja je uskoro dobila i zvaničnu potvrdu - Rangnik neće biti novi trener Milana, već će i naredne sezone na klupi biti Stefano Pioli.Milan je krenuo jako, pošto je već u 19. minutu Zlatan Ibrahimović na pravom mestu, posle prve asistencije Hakana Čalhanoglua. Sasuolo je uspeo da izjednači u 42. minutu kada je nestvarni Kaputo postigao iz penala svoj 18. pogodak u sezoni.



Usledila je uzbudljiva završnica prvog dela igre, u kojoj je najpre Ibrahimović postigao svoj drugi pogodak na meču , posle nove asistencije Čalhanoglua, da bi potom domaći ostali i sa igračem manje pošto Burabia zaradio drugi žuti karton.







Samim tim, tempo je u drugom delu igre opao, Sasuolo nije imao snage da se vrati u meč, iako je sa klupe odmah ušao brzonogi krilni igrač Boga, međutim, istog je već u 68. minutu zbog povrede zamenio naš Filip Đuričić.



Milan je do kraja uspeo da sačuva prednost i zabeleži treću pobedu u nizu i šestu od "restarta" sezone.



Baš zbog toga je večeras dodatno odjeknula vest i stigla potom i potvrda da će Stefano Pioli dobiti novi ugovor do juna 2022. godine, odnosno da se Milan dogovorio sa Ralfom Rangnikom da sada nije pravi trenutak za saradnju!



Nakon što smo ranije najavili tu vest, ubrzo se oglasio i Rangnikog agent koji je potvrdio informaciju:



"Ralf Rangnik i Milan su se složili da sada nije pravi trenutak za saradnju", rekao je on.



Ubrzo je ova vest obišla Italiju i fudbalsku Evropu, a Pioli je tako dobio najbolju nagradu za sve rezultate od nastavka sezone.



Milan je sada peti na tabeli sa 59 bodova, Roma je pala na šesto mesto sa 58, pa je izvesno da ćemo Rosonere naredne sezone gledati u Ligi Evrope.