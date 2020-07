Zlatan se predomislio?

Zlatan Ibrahimović je odigrao svoj 100. meč u dresu Milana i potom najavio "nadam se da ću odigrati još mnogo u ovom dresu"?



Iako se nedeljama unazad spekuliše da bi Zlatan mogao da napusti Milan već ovog leta, posle šest meseci, izgleda da je došlo do preokreta.



Ovaj 38-godišnji Šveđanin je postao "centurion" u dresu Milana i najavio još mečeva.



"Velika je čast odigrati 100 mečeva za Milan. Nadam se da ću odigrati još mnogo u ovom dresu", rekao je Ibrahimović i tako vratio nadu navijačima da će ostati.



Nedavno je Zlatan rekao posle pobede nad Juventusom da bi Milan osvojio titulu da je on stigao na početku sezone, pa deluje da je zaista promenio mišljenje i da veruje da bi novi trener Ralf Ragnik mogao da stvri tim za Skudeto.



Ipak, ne treba zaboraviti da je to Zlatan i da je uvek spreman na nove preokrete...