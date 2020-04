Zlatan se konačno oglasio: "Imam ugovor, ali..."

Da li u Milanu?



Istina, potvrdio je ono što svi znamo, a to je da i dalje ima ugovor sa Milanom, ali nije zvučao uverljivo po pitanju budućnosti na San Siru.



Zlatan je zimus stigao i potpisao ugovor do juna, uz mogućnost da ga produži na još godinu dana, ali je Šveđanin razočaran odlaskom Zvonimira Bobana.



"Imam ugovor sa Milanom, ali videćemo kako će se to završiti... Više puta sam rekao da želim da igram dokle god mogu, ali nikada ne znaš šta može da se dogodi u budućnosti. Po prirodi sam takav da želim da budem deo tima u kom ću nešto doprineti i biti deo nečeg, a ne da budem tu samo zbog svog imena ili bilo čega što sam uradio pre. Ako pripadaš timu, onda moraš i da doprinosiš. Videćemo šta će se desiti", rekao je Zlatan.



Podsetimo, Zlatan Ibrahimović je tokom pandemije trenirao sa Hamarbijem, pošto je boravio u domovini.