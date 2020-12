Zlata vredna vest za "Rosonere" - Zlatan

Zlatan Ibrahimović će se vratiti na teren pre očekivanog.



Danas je stigla informacija da će Šveđanin najverovatnije biti spreman za duel sa Kaljarijem 18. januara.



Nakon što je obnovio povredu, odnosno zaradio novu dok se oporavljao tokom decembra, strahovalo se da bi Zlatan mogao da se vrati tek kroz nekoliko nedelja.



Ipak, on se ponovo oporavlja brže od očekivanog i biće na raspolaganju već za 18. januar.



On je van stroja još od pobede nad Napolijem u novembru, a do povratka na teren će sigurno propustiti duele sa Beneventom, Juventusom i dva sa Torinom (po jedan u prvenstvu i Kupu Italije).



Zahvaljujući Zlatanu, koji je postigao 10 golova ove sezone, Milan je lider Serije A sa 34 boda, jednim više od Intera.