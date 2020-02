Zizu VS Pep - Ko je (naj)bolji?!

Dani Alveš, Karles Pujol, Ćavi, Inijesta i Mesi pod palicom Pepa Gvardiole, ili Marselo, Serhio Ramos, Kros, Modrić i Ronaldo sa Zinedinom Zidanom? Ostaće večito pitanje na koje nećemo saznati odgovor - koji je najbolji tim u 21. veku, da li je to Pepova Barselona u periodu od 2008. do 2012. ili Zidanov Real koji je vezao tri Lige šampiona od 2016. do 2018. godine?