Zizu veruje u sunarodnika, Jović mora dodatno da se potrudi!

Napadačku liniju će kao i do sada predvoditi Karim Benzema. Francuski napadač je malo usporio sa golovima u novoj godini, ali je ipak tek gol iza Lea Mesija u trci za najboljeg strelca španske lige.



Sutra će imati i dodatnu motivaciju, španski AS prenosi da su dogovori sa agentom napadača Đazirijem završeni. Benzema će dobiti dodatnu godinu na svom ugovoru, gledaćemo ga na "Bernabeu" do 2022. godine.



Od odlaska Kristijana Ronalda, Karim je dobio više prostora. Prošle sezone je postigao 30 golova, ove osamnaest.