Žiru odgovorio na Benzeminu prozivku i elegantno ga ućutkao!

Nismo dugo čekali na odgovor Žirua Benzemi.



Naime, pošto je Karim Benzema za sebe rekao da je Formula 1, a da za reprezentaciju igra Žiru koji je karting, usledile su burne reakcije.



Ni to što je Benzema kasnije objasnio da je to normalno poređenje i da on recimo sebe smatra kartingom u odnosu na Formulu 1 kakva je Kristijano Ronaldo, to nije smirilo bes javnosti.



Benzema je zbog onoga što se desilo, odnosno ucene Valbuene izbrisan sa spiska 2015. iako je najbolji francuski napadač. Dešamp ga prema odluci saveza nikada nije pozvao više, a Francuzi su u međuvremenu bili vicešampioni Evrope i prvaci sveta u Rusiji.



Žiru nije trošio mnogo reči.



"Ja sam karting? Moguće, ali ja sam karting koji je osvojio titulu prvaka sveta", poručio je Benzemi Žiru, koji ne igra u Čelsiju, ističe mu ugovor i ima ponude iz Italije.