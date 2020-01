Zimska pauza u Engleskoj, kako će izgledati?

Narednog vikenda je na programu 25. kolo Premijer lige, a onda sledi istorijska zimska pauza.



Ipak, ona neće biti klasična i neće biti iste dužine za sve klubove.



Razlog je FA kup, Liverpul, Njukasl, Sautempton i Totenhem su odigrali nerešeno svoje mečeve četvrtog kola i moraće da odigraju revanš i to baš tokom zimske pauze.



Jirgen Klop je zbog čitave situacije i neočekivanog remija sa Šruzberijem odlučio da će revanš igrati U23 ekipa, kako bi njegovi prvotimci dobili prekopotreban odmor.



Murinji i Ralf Hazenhitl su takođe protestovali, ali izgleda da oni neće povlačiti tako radikalne poteze.



Kako sama pauza funkcioniše?



Fudbala će biti tokom čitavog februara, da se ljubitelji Premijer lige ne brinu.



Naime, 26. kolo će trajati nedelju dana, osmog i devetog februara ćemo moći da gledamo po dve utakmice, dok će se naredni mečevi igrati 14, 15, 16. i 17. februara.



Tako će recimo Liverpul imati pauzu od prvog do 15. februara, dok će recimo Šefild imati pauzu od devetog do 22. februara, kada su na programu mečevi 27. kola.



Dakle, pojedini timovi će imati vremena za odmor između 25. i 26. kola, ostali će odmarati od 26. do 27. kola.



Dobra vest je dakle da pauze od fudbala neće biti, ali će ekipe dobiti priliku da se odmore i posvete svojim porodicama pred napore u odlučujućem delu sezone.



Timovi će imati oko 13 dana za odmor, u Italiji zimska pauza recimo traje 16 dana, u Španiji 18, u Francuskoj 24, dok Bundesligaši odmaraju skoro čitav mesec.



Videćemo kako će pauza uticati na klubove, glavni cilj je da se izbegnu preopterećenja i povrede pred napore koje igrače iz Premijer lige očekuju tokom leta u dresu reprezentacije, ovoga puta je u pitanju Euro.