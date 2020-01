Zidanovih 9/9, Valverdeov crveni vredan MVP titule!

Nakon velike borbe, pregršt sjajnih prilika i 120 minuta fudbala bez golova, fudbaleri madridskog Reala došli su do prvog trofeja u sezoni nakon penal serije.



Pogodili su sva četiri penala, precizni su sa kreča bili Karvahal, Rodrigo, Modrić i Ramos, sa druge strane je Saul pogodio stativu, pokušaj Tomasa Partija sa bele tačke odbranio je Kurtoa, samo je Tripije bio precizan, ali to nije bilo dovoljno.



Trofej je završio u rukama "Los Blankosa", a za igrača utakmice proglašen je vezista Fede Valverde.



Mladi Urugvajac je odigrao sjajan meč, pa je nagradu za najboljeg u finalu dobio i pored toga što je u finišu drugog produžetka zaradio crveni karton, mada je možda i taj njegov potez doneo trofej Realu, kako je oštrim startom zaustavio Moratu u izglednoj prilici.



Propustio je i jednu izglednu priliku sredinom drugog poluvremena, nakon centaršuta Jovića, ali je odradio paklen posao na sredini terena, imao je 76 pasova sa 91% uspešnosti, osam uspešnih driblinga i devet od 15 dobijenih duela. Uz to je stigao da uputi i dva šuta ka golu rivala, imao je i jedan ključan pas, pa je na kraju zasluženo dobio nagradu.



Zidan je tako došao i do svog desetog trofeja u karijeri, po deveti put je "kraljevski" klub predvodio u finalu i po deveti put su njegovi puleni slavili.



Real je lutao godinu dana bez njega, ali je za kratko vreme po povratku na klupu "Los Blankosa" uspeo da vrati Madriđane na pravi put.