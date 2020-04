Zidanova neočekivana reakcija na Jovićev ispad, šta to znači za Srbina?

Luka Jović je po povratku u Srbiju prekršio mere samoizolacije koje su mu prepisane, pa se tako našao na udaru srpske, ali i javnosti u Španiji.Njegov status u Realu je do prekida sezone bio sve nepovoljniji, na kraju je ispao i iz konkurencije za tim, pa se uveliko govori o odlasku Srbina iz Madrida. Tako se pojavila i želja Arsenala da dovede nekadašnjeg napadača Crvene zvezde , a pre toga interesovanje su pokazali i klubovi iz Serije A.Ipak, španski mediji prenose da je Jović na redovnoj linij sa trenerom "kraljevskog kluba" Zinedinom Zidanom koji do sada nije govorio o incidentu.Razgovori su bili isključivo u vezi treninga "na daljinu", informacija je sasvim sigurno stigla i do Zidana, ali on srpskom napadaču to nije zamerio.Nema sumnje da je Jovićev položaj u Realu uzdrman, međutim izgleda da u Madridu još uvek nisu odustali od napadača.