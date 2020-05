Zidanov pakleni tandem... ali koji može zajedno samo na naslovnici!

Brojke pokazuju, Zinedin Zidan ne veruje u ovaj tandem...



Madridski list As plasirao je danas zanimljivu naslovnu stranu, na kojoj se nalaze Eden Azar i Vinisijus Žunior. Pod naslovom "Azar-Vinisijus, može biti samo jedan", As analizira i zaključuje da Zidan ne veruje da su Francuz i Brazilac kompatibilni da bi se u istom trenutku nalazili na terenu.



To su najbolje pokazale i brojke, koje kažu da su Azar i Vinisijus samo 87 minuta proveli zajedno na terenu ove sezone i to na samo četiri utakmice, i čak na tri Real nije pobedio! Poslednji put, Azar i Vinisijus igrali su zajedno još 2. novembra prošle godine.



Istina, kasnije se Azar povredio, ali je pre toga na terenu prveo 1.124 minuta i samo 87 sa Vinisijusom na terenu. Brazilac je kasnije na neki način iskoristio priliku, naročito se istakao u El klasiku protiv Barselone kojoj je postigao gol za 1:0 i bio jedan od najboljih na terenu.



Ono što je najveći problem za Vinisijusa jeste taj da Zidan ne veruje da on može da igra na desnom krilu, na kom je proveo samo 48 minuta i to na dva meča. Zidan na poziciji kraj desne aut linije više veruje čak i u Gereta Bejla, Rodriga, ali i svog miljenika Lukasa Vaskeza, dok ne treba zaboraviti da je tu igrao i Isko, sa malo drugačijom ulogom na terenu.











Drugi problem za Brazilac jeste i taj što je Azar najviše profitirao tokom pandemije, jer je prethodna dva meseca iskoristio da se oporavi od povrede stopala i očekuje se da će biti spreman kada se La Liga nastavi u junu mesecu.





Zidan ima apsolutno poverenje da će Azar opravdati uloženi novac, nakon razočaravajuće prve sezone u kojoj je odigrao samo 15 utakmica, dao jedan gol i dodao još pet asistencija.