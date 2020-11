Zidanov HBA radi, ali koliko dugo? Ovako će ih remontovati u naredna dva leta!

Posle BBC, novi trio u Realu.



Naime, povratak Edena Azara vratio je osmehe, Real je delovao ubedljivo, "AS" tvrdi kao u vreme Kristijana. Srušili su Uesku, a trio na kome insistira Zidan, Azar-Benzema-Asensio, je funkcionisao odlično. Dali su tri od četiri gola. Prvi put posle 20 utakmica ili pre osam meseci, kako hoćete u duelu sa Osasunom, Real je dao poker. Na "El Sadaru" je to bilo pre korone, u drugoj nedelji februara.



Benzema je mnogo više koristio Azara, poslao mu 29 lopti, samo šest Asensiju. Mediji se pitaju da li je u pitanju bolja saradnja sa Azarom jer govore isti jezik, i upućeni su jedan na drugog, ali to nema veze, Benzema dugo igra sa Asensiom koji i dalje nije u onom izdanju kao pre povrede. Mora da se više bori, otvara kako bi dobio loptu.



Sa druge strane ovaj trio HBA, kako su ih danas nazvali će sigurno biti udarna snaga Reala do kraja sezone, Zidan je od početka insistirao na tome.



Ali, da li će stići "apgrejd". Benzema i Azar bi sa Mbapeom delovali moćno, stariji Francuz odoleva godinama, Benzema je 11 sezona u Realu i nema nameru da ode.



Za 2020. je projektovan Haland koji bi trebalo da ga nasledi, ali to su sve planovi na dugom štapu, živimo u vremenu neizvesnosti.









Inače, ako Asensio ne podigne formu, Zidan ima odgovor, Vinisijus bi mogao da uđe, ali bi onda Azar trebalo da promeni stranu. U svakom slučaju 4-3-3 je formacija koju preferira, a tu za neke druge napadače, tipa Jović ili Marijano Dijaz, nema mesta.