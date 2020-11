Zidan u problemu, a ne sme da izgubi

Desetkovani Real Madrid je izvukao bod na gostovanju Viljarealu, a u istom sastavu biće im još teže na Đuzepe Meaci.



Zinedin Zidan sa nestrpljenjem očekuje testove Kasemira, Edera Militaa i nada se da će se Karim Benzema oporaviti do srede, u suprotnom, biće u velikom problemu.



Kapiten Serhio Ramos mora da pauzira barem još sedam do 10 dana, Valverde će na teren tek sredinom decembra, dok je Luka Jović pozitivan na koronavirus.



Kasemiro i Militao su već bili negativni prošle nedelje, ako budu i na današenjem testiranju, dobiće dozvolu da igraju u Milanu.



Benzema i dalje radi odvojeno od ekipe, Zidan veruje da će moći da računa na njega protiv Intera.



Eden Azar i Isko su totalno van forme, Modrić, Kros i Edegor moraju da drže vezni red, ali bez Ramosa i Benzeme to nije isti tim.



Real ne bi smeo da dopusti da izgubi, grupa je najujednačenija, Menhengladbah ima pet, Šahtjor i Real po četiri, a Inter samo dva boda.



Jasno je, u slučaju poraza, Real pada na poslednje mesto u grupi, dva kola pre kraja...