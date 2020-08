Zidan stavio "katanac", Pirlo mora da traži druga rešenja

Iako se prethodnih dana spekulisalo da bi Isko mogao da bude prvo iznenađenje Juventusa dolaskom Andree Pirla, od toga neće biti ništa.



Kako prenosi list As, Isko je nedodirljiv, iako je tokom prethodne sezone samo 35% bio u startnoj postavi.



Takođe, Isko je zadovoljan u Realu, ima daleko veća primanja nego što bi mogao da prima u Juventusu, tako da nema nameru da napušta Madrid.



Uz to, Isko ima ugovor do juna 2022. godine, ni njemu, ni Realu se ne žuri oko pregovora.



Isko je u Real stigao leta 2013. godine iz Malage, za 30 miliona evra.







Tokom prethodnih godina osvojio je sve moguće trofeje, ali je tek dolaskom Zinedina Zidana dobio pravu ulogu, minutažu i učinak. Naročito, tokom puta ka istorijske tri uzastopne Lige šampiona od 2016. do 2018. godine.







Ipak, dodaćemo i to da se pominje da Zidan želi da pruži šansu Martinu Edegardu i Daniju Sebaljosu, a onda se postavlja pitanje kako će svi imati mesta i minutažu i da budu zadovoljni...