Zidan pobesneo na igrače, stalno isti problemi u Realu!

U Madridu večito isti problem.



I ranije su treneri optuživali "krtice" u svlačionici, sećate se kako je Murinjo napadao Kasiljasa da dostavlja informacije novinarima.



Sada je pobesneo Zidan.



Naime, on je okupio igrače na video kolu, svi su bili u svojim kućama, razgovor se ticao nastavka sezone, planova kluba, ali i želje da igrači ostanu koncentrisani i da treniraju prema planovima.



Ali, detalji razgovora su izašli u medijima, pa je to razbesnelo trenera Reala.



On je rekao neke stvari koje je prepoznao kasnije u medijima, videćemo da li je u pitanju i informacija koja se pojavila pre par dana da je Luki Joviću poručeno da ne brine, da Real računa na njega i da će dobiti šansu naredne sezone.



"AS" je došao do te informacije pre nekoliko dana, danas je stigla potvrda da je Ramadani, Jovićev menadžer rekao ljudima iz Napolija da Real nema nameru da pusti Srbina.













Isto se odnosi i na Arsenal, Merengesi neće menjati Luku Jovića za Obamejanga koji će na leto napustiti Arsenal.