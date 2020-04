Zidan mora da donese u žurbi šest odluka, jedna se tiče Jovića!

Bez obzira na to kako se završi ova sezona, manjak vremena, odnosno cajtnot u koji ulazi španski fudbal nateraće Zidana da što pre prelomi stvari kada je u pitanju nova sezona.



Kada će ona početi i hoće li se ova završiti to ne zna niko, pandemija nije dostigla vrhunac u Španiji, i niko ozbiljan ne veruje da će se igrati pre maja.



Ali, čini se da neke odluke moraju da budu donesene ranije, makar u osnovama, kako bi bilo vremena da se stvari odrade. Ove sezone ostalo je prvenstvo ako se nastavi, ali Zidan ostaje i ako izgubi titulu od Barse, u Ligi šampiona je već jednom nogom nakon poraza od Sitija eluminisan.



Prva odluka odnosi se na napadača. Kada je osvojio titulu i Ligu šampiona u istoj sezoni Real je davao tri gola po meču, sada čak ni dva. Benzema ne može sam, pominje se povratak Ronalda, ali male su šanser, Juventus ne želi da pusti Portugalca. Treba doneti odluku, da li dovesti Halanda, prodati Jovića i Marijana, ili jednostavno probati sa Jovićem još sezonu jer povratak Asensija bi mogao da olakšao posao i oslobodi i više prostora za Azara.



Druga odluka tiče se čišćenja igrača na koje ne računa. On mora da se oslobodi Bejla i Rodrigeza koji mu podrivaju i autoritet u svlačionici, ali pitanje je hoće li Real preseći i isplatiti novac, odnosno pustiti igrače bez obeštećenja kako bi rešio gorući problem.



Treće pitanje veziste je otvoreno. Zidan i dalje želi Pogbu, Perez neće da radi sa Rajolom (isti je problem kod Halanda, ali tu otac Norvežanina ipak ima glavnu reč). Problem ostaje, 100 miliona neće platiti, ali ako bi recimo ubacili Rodrigeza u trasnfer, onda bi Zidan učinio željeno. U suprotnom Fabijan Ruiz je meta, on košta oko 60 miliona evra.



Četvrto je pitanje bekova, ima ih previše, vratiće se Reguljon, Mendi će ostati, znači Marselo mora da ode, a opet trener ne želi da se odrekne iskusnog Brazilca. Na drugoj strani desno, ako se vrati Hakimi, jasno je, Odriozola mora da bude prodat, ali ni tu ne smeju da izgube veliki novac u odnosu na uloženo.















Peta odluka je štoper. Nema zamene za Ramosa, Militao to nije, ali nema ni defanzivca na vidiku koji bi zamenio Brazilca ako ga prodaju recimo Totenhemu. Valjeho i Naćo kao alternative Ramosu i Varanu liče na nevolju u najavi. Čega se odreći kako bi se kupio štoper i koji?



I na kraju rezervni golman, Lunjin je plaćen 11 miliona evra, mlad je, bio je na dve pozajmice, ali obično rezervni čuvar mreže treba da bude iskusniji. Zbog toga je verovatnije da Areola ostane, on nije standardan bio ni u PSŽ, ali je rezerva Ljorisu u Francuskoj reprezentaciji.



Dakle, šest Zidanovih dilema, neće biti lako, tim pre što nema mnogo vremena za premišljanje...