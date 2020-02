Zidan: "Klasiko odlična šansa da preokrenemo situaciju"

U 34 utakmice ove sezone Real je izgubio tri puta, ali je u poslednja tri meča dva puta poražen uz jedan remi na svom terenu, što je najlošiji niz ekipe u sezoni, pred klasiko sa Barselonom, u nedelju na "Santjago Bernabeu".



"Nedeljnu utakmicu vidim kao priliku da preokrenemo situaciju. Slažem se da je loš trenutak u kome se nalazimo, ali u nedelju imamo šansu da to promenimo", rekao je Zidan.



Real je sinoć na svom terenu izgubio od Mančester sitija sa 1:2, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Pre toga, Real je izgubio od Levantea i odigrao nerešeno sa Seltom koja se bori za opstanak, pa je pao na drugo mesto na tabeli iza Barselone, sa zaostatkom od dva boda.



Takođe, Real je i u decembru imao tri utakmice bez pobede, ali u mečevima na gostovanjima protiv Barselone i Valensije i na svom terenu protiv Atletik Bilbaa.



Real je ove sezone poražen u utakmici Lige šampiona od Pari Sen Žermena, u prvenstvu od Majorke i Real Sosijedada u Kupu kralja.



"Tokom tri ili četiri meseca dobro smo radili i imali dobre rezultate. Sada, u poslednje tri utakmice imali smo remi i dva poraza, to je za nas teško. Moramo da budemo složniji i jači nego ikada i da nastavimo da radimo naporno kako bismo promenili dinamiku, a u nedelju imamo dobru šansu za to", naveo je Zidan.



Francuski trener odbacio je navode da su navijači izgubili poverenje u klub zbog nedavnih rezultata, posebno zbog neuspeha na domaćem terenu.



U Ligi šampiona Real je pobedio u tri od 10 poslednjih utakmica.



"Potrebno nam je da navijači veruju u nas i da se vrate u nedelju i podrže nas. Dali smo sve što smo mogli u poslednjih nekoliko utakmica i igrali dobro, uprkos lošim rezultatima. Ne možemo kontrolisati sve u fudbalu", naveo je Zidan.



Igrači Reala nisu stvorili mnogo prilika protiv Sitija, a Zidan smatra da su igrali dobro, izuzev poslednjih 10 minuta, kada su primili dva gola.



"Grešili smo, ali greške su deo fudbala. Jedino što možemo je da ih dobro analiziramo", dodao je on.



Barselona ulazi u klasiko nizom od četiri prvenstvene pobede i remijem u Napulju u Ligi šampiona.



Katalonski klub dočekuje veliki derbi uz niz od četiri pobede protiv Reala na "Santjago Bernabeu" u prvenstvu.



Barselona je neporažena u sedam uzastopnih utakmica protiv Reala, a poslednji poraz doživela je u Madridu 2017. godine u Superkupu Španije. U prvenstvu, Real je poslednji put pobedio kao domaćin 2014. godine, ali je dve godine kasnije pobedio na Kamp Nou.



"To će biti još jedna velika utakmica. Moramo da se oporavimo i da se dobro spremimo za nedelju", rekao je Zidan.