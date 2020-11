Zidan brani Azara

Zinedin Zidan je stao u odbranu Edena Azara koji je doživeo novu povredu.



Belgijanac će završiti 2020. godinu baš kao što ju je i počeo - neslavno.



Ipak, Zinedin Zidan uverava



"Ovo je teška situacija za nejga, ali ovo je nešto što moramo da prihvatimo. Azar nikada nije bio ovoliko povređen u karijeri i sada mu se to dešava u kontinuitetu. Siguran sam da će se vratiti jači. Da li je psihološki pao? Ne. On je veoma snažan, iako ga je ova povreda pogodila. Takve stvari se dešavaju i nemam sumnju da će Azar biti igrač koji će praviti razliku, i to vrlo brzo", rekao je Zidan.



Azar će propustiti dva teška gostovanja ove nedelje, Šahtjoru i Sevilji, ali i derbi sa Atletikom za dve nedelje.