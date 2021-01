Žestok napad Klopa na Junajted - Čekaju nas varnice na derbiju Engleske!

Liverpul je treći put u nizu razočarao svoje navijače. "Redsi" su sinoć poraženi od strane Sautemptona, presudio im je njihov Deni Ings koji nastavlja sa fenomenalnom sezonom.



Klop je po kraju meča, na konferenciji za medije, dosta pažnje posvetio faulu nad Maneom unutar šesnaesterca koji nije okarakterisan dovoljnim za najstrožu kaznu.



"Okrenuo sam se, imao sam dobar pogled. Delovalo je kao čist penal. Okrenuo sam se ka četvrtom sudiji, rekao je 'proverili smo već, nije penal'. To je 100 posto istina. Proverili su već. Imali smo sličnu situaciju sa Lesterom prošle godine, ljudi su krenuli da pričaju kako Mane prelako pada. Da je dečko pao lako, dobili bi penal u ovoj utakmici. Ali šta je Mariner uradio sa Maneom, nisam siguran da je to u redu, da budem iskren", izjavio je Klop.



Nemački trener se potom 'prisetio' podatka o Mančester Junajtedu. Posle duela u FA kupu sa Aston Vilom čeka nas derbi Engleske.



"Ne možemo ništa promeniti. Čujem da kako je Mančester Junajted imao više penala u dve godine, nego što smo ih mi dobili u pet i po godina. Ne znam da li je to moja greška ili kako se to desilo", završio je nemački stručnjak.



Junajted čeka polufinale Karabao kupa sutra, zatim duel sa Votfordom u FA kupu. Imaju utakmicu manje koju će igrati sa Barnlijem 12. januara a onda nas 17. januara čeka derbi Ostrva na "Enfildu".