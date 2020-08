Žena fudbalera oplela po Gvardioli, stiglo saopštenje igrača!

Dosta bure se podiglo u Mančesteru po eliminaciji iz Lige šampiona.



Siti je zaustavljen od strane Liona u četvrtfinalu, na kraju su "lavovi" slavili sa 3:1. Po kraju meča Gvardiola nije ni ušao u svlačionicu, Zinčenko je potvrdio to a dokačio se i taktike koja nije bila odgovarajuća.



Ubrzo je reagovala i njegova žena, novinarka Vlada Sedan koja je bila i direktnija.



"Možda nemam pravo da kažem ovo, možda će mi Zinčenko i zabraniti. Ali da to kažem ublaženo, bez psovanja, ovo je kompletno Gvardiolina krivica. U tako važnom momentu, praviti eksperimente u taktici. Nemam pravo da kritikujem, ali zašto igrati sa tri centralna defanzivca. Nemam reči, jer imati ovakav tim.. pogledajte kakve igrače Siti ima na klupi. Tek nekoliko klubova se može pohvaliti sa takvim rezervama", izjavila je Zinčenkova žena.



Mladi Ukrajinac je ovih dana proslavio i venčanje sa svojom partnerkom, ali je izdvojio vremena kako bi stavio tačku na spekulacije da se ne slaže sa Pepovom taktikom.



"Društvo, moram da kažem par stvari o tom intervjuu. Prvi, nisam rekao ništa loše ili osuđujuće o taktici, nemojte tumačiti pogrešno. Objašnjavao sam kako mi igrači razumemo efekte taktika ima i kako sa velikim iskustvom možemo se adaptirati na zadatu taktiku. Te noći protv Liona ne znači da je menadžer pogrešio što je pokušao. Ako ste videli moje intervjue u prošlosti i način na koji pričam o menadžeru onda mi možete verovati. On je broj jedan."













"Drugo, o mojoj ženi. Iako je novinar ona je navijač. Tokom cele sezone putovala je sa nama na svaku utakmicu zato što je ogroman Sitijev fan. In tom videu možete videti njene emocije odmah posle utakmice i dala je mišljenje kao navijač zato što želi da budemo bolji. U potpunosti razumemo da nije trebala to da postavi na društvene mreže zato što je moja žena, ali pokušala je da da mišljenje kao novinar, prosto reagovala je na svoje razočarenje kao navijač. Ovo pišem pravo sa venčanja i umesto da uživam u neverovatnom momentu moram da uradim ovo. Ne mogu da preskočim i ostavim tek tako. Nadam se da razumete.", završio je Zinčenko.