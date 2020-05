Zemlja po zemlja, evo kada će lige širom sveta nastaviti šampionate!

Ušli smo u maj, čekamo sledeći vikend i nastavak Bundeslige, na terenu su danas igrači Kej-Lige odnosno vratio se šampionat Južne Koreje na programu je prvo kolo.



Hajde da krenemo od suseda, Bugari nastavljaju šampionat 5. juna, igraju još dva regularna kola, a onda plej-of, samo pet mečeva, umesto deset. Završiće 11. jula, a zanimljivo već 25. istog meseca planiraju da počnu novo prvenstvo.



Hrvati kreću 30. maja utakmicama kupa, prvensto se nastavlja početkom juna, tačnije 5. sledećeg meseca.



U Danskoj fudbal se vraća, donesena je odluka, ali ne i datum, mada se spekuliše da će u trećoj nedelji maja na teren, prvi meč igraju Arhus i Randers.



Farani nastavljaju danas, Finci će novi šampionat početi 1. jula, na tribinama neće moći da bude više od 400 ljudi.



Bundesliga nam je udaljena nedelju dana, a završiće se poslednjih dana juna.



Islanđani kreću 5. juna nacionalnim kupom, već par dana kasnije je Superkup, šampionat kreće 13. juna.



Poljaci će igrati od 29. maja, odluka je doneta, šampionat se završava 19. jula. Legija ima zadatak da sačuva osam poena prednosti nad Pjastom.



U Portugalu su timovi počeli da treniraju, odluka je doneta, 30. maja se nastavlja šampionat. U Srbiji znate verovatno, ostaje da se odigraju još četiri kola do kraja šampionata, krenuće 30. juna, završiti 20. maja, nema plej ofa i plej auta.



Šveđani će prvenstvo započetki 14. juna, a Turci nastavljaju, kako sada stvari stoje 12. juna, mada nije doneta zvanična odluka. Mađari će na teren u kupu 23. maja, sedam dana kasnije, prema aktuelnim planovima nastavlja se šampionata, kada i u Ukrajini, završetak je 11. jula.



Albanci još nisu doneli odluku, Belgijanci su zavvršili, u Bosni traju sukobi između Federacije i RS koja je zabranila takmičenja do 1. jula, dok savez želi da nastavi 7. juna.



Brazil i dalje nema jedinstvenu odluku države, početak je daleko, Argentinci su prekinuli prvenstvo, Kolumbija se takođe dvoumi.



Kiprani će izgleda odustatzi, Grci verovatno igraju od 18. juna, ako ne bude širena zaraze, Norvežani bi trebalo da počnu 15. juna, Česi bi trebalo da se vrate na teren 25. maja, ali jedan deo klubova je protiv. Rumuni ništa nisu odlučili, Rusi će verovatno čekati kraj juna, odnosno poslednju nedelju, Slovaci imaju termin 6. juna, nepotvršen, Škoti su prekinuli prvenstvo kao i Belgijanci i Holanšani, odnosno završili, Amerikanci suspendovali fudbal do 8. juna, ali teško da će tada početi.











Švajcarci će odluku doneti 27. maja, ako budu igrali, počeće 8. juna, u Francuskoj je kraj, što se tiče afričkih liga, nema za sada jasne odliuke kod većine, dok su neke zemlje jednostavno proglasile kraj šampionata.



Engleze, Italijane i Špance nismo namerno pomenuli, tamo se lome koplja, više je od fudbala, Englezi će sigurno nastaviti, u Italiji na delu je sukob politike i klubova, a Španci bi 12. juna trebalo da počnu prvenstvo, no, u najvećim ligama sveta se situacija menja iz časa u čas i mnogo je opcija...