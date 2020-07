Želja za opstankom jača od želje za titulom, Lacio posustaje!

Mankosu je već u drugom minutu doneo prednost ekipi Lećea, ali je VAR poništio njegov pogodak zbog igranja rukom.Samo tri minuta kasnije Lacio stiže do prednost, stelac je bio Felipe Kaisedo Ipak, na isteku pola časa igre, Babakar postiže pogodak za 1:1 Duboko u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena nova šansa za Leće, dobili su penal, odgovornost je preuzeo Mankosu, ali je tukao preko gola.Ipak, nakon samo dva minuta igre u nastavku Leće ipak stiže do prednosti, Lućioni je bio strelac na asistenciju Saponare, 2:1.Prštalo je do kraja na obe strane, najpre je Gabron bio izblokiran u dobroj poziciji, da bi u 75. minutu videli sjajnu priliku za domaćina da se odlepi, ali je Strakoša sjajno interevenisao nakon pokušaja Mankosua.Ubrzo nakon toga šansa na drugoj strani, Sergej u izglednoj poziciji za postizanje pogotka, tukao je sa par metara nakon kornera, ali je Gabrijel sjajno reagovao i sačuvao mrežu.U 87. minutu mladi Adekanje preti domaćinu, tukao je odlično glavom, ali je Gabrijel još bolje intervenisao Sve je postalo jasno u Lećeu u trećem minutu nadoknade, kada je Gabaron zaradio crveni karton, zbog ujedanja protivničkog igrača. Lacio ostaje drugi sa 68 bodova, sedam manje od vodećeg Juventusa, koji večeras gostuje ekipi Milana na "San Siru", pa je jasno da bi već u 31. kolu "Stara dama" mogla da dođe do praktično nedostižnih +10.