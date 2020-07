Želite da budete kao Bruno? - Morate piti još mleka

Mančester Junajted nastavlja sa odličnim rezultatima po povratku sa pauze.



"Crveni đavoli" su pre dva dana savladali Brajton rezultatom 3:0, jučerašnji poraz Čelsija u derbiju Londona protiv Vest Hema znači da je klub sa "Old Traforda" sada na samo dva boda od "plavaca" koji drže četvrto mesto koje vodi u Ligu šampiona.



Protiv Brajtona ponovo je zablistao Bruno Fernandeš, Portugalac je postigao dva gola da bi ga Solskjer izveo sa terena u 64. minutu.



Portugalac je pristupio osveženju a navijače je iznenadio napitak, Bruno je kraj meča odgledao sa flašom mleka u ruci. Simpatizeri su mu odmah dali nadimak "mlekar", a mlekar je ove sezone po januarskom dolasku postigao pet golova i tri asistencije na svega osam utakmica u PL.



MILK 🥛: The Secret Behind Bruno Fernandes' Amazing Start In The Premier League. 💪🏻😋 pic.twitter.com/3XTATn8gHa