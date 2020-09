Zbrka u Lisabonu, Sportingu preti izbacivanje iz Evrope?!

Portugalski mediji su se danas usijali, razlog - isticanje roka koji je Braga zadala Sportingu a tiče se angažovanja jednog od najskuplje plaćenih trenera današnjice.



Ruben Amorim je po kraju prošle godine bio promovisan iz trenera rezervnog sastava u prvog trenera Brage. Nekadašnji defanzivac je impresionirao, bivši fudbaler Benfike je nasledio Sa Pinta i redom držao lekcije.



35-godišnjak je pobedio dvaput Porto, ist toliko Sporting i Benfiku jednom a osvojio je i Liga kupa. Sporting je odmah reagovao, Amorim je posle samo 10 nedelja i trinaest mečeva otkupljen za sumu od 10 miliona evra!



On je treći najskuplje kupljeni trener, ispred su samo Andre Viljaš Boaš pri prelasku iz Porta u Čelsi (15 miliona) i Brendan Rodžers iz Seltika u Lester što je plaćeno 10.5 miliona evra.













Braga je ipak uspela da osigura mesto u Evropi plasiravši se kao treća iz domaćeg prvenstva, Sporting će učestvovati u kvalifikacijama u trećoj rundi. A možda i ne.



Portugalski mediji izveštavaju da suma od 10 miliona nije isplaćena, sada je uz kamatu porasla na 11. 8 a čelnici Brage su dali rok do 16 časova ili slučaj ide u FIFU i UEFU.



Jedna od kazni, ukoliko se dug ne namiri, može biti i isključenje iz evropskih takmičenja za Sporting. Ipak smatra se da će tim iz Lisabona dobiti šansu da pokriju dug do početka oktobra, to jest kraja prelaznog roka.