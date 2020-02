Zbrka! Liga ne veruje Barsi, napadač košta više od milion po meču, hoće li ipak sačekati "Bika" iz Argentine?

Barsi ističe vreme, ali se pojavio novi problem. Poverljivost pacijenta je osnovna stavka, iz Finske nisu stigli nikakvi dokazi niti procene odsustva Dembelea. Naime, prošli put kada je operisan, takođe u Finskoj, samo na drugoj nozi, vratio se na teren posle 106 dana.



Sada Barsa mora da ubedi medicinsku komisiju da će odsustvovati duže od pet meseci, što nije lako, jer sigurno da odgovorni neće krenuti od Barsine procene.



A, ako ipak daju dozvolu?



Otpao je Marti iz Levantea, najbolji Španac strelac u Primeri, takođe nema šanse ni da stigne Loren, već smo pisali Perez iz Alaveša ili Anheli iz Hetafea.



Ali, pitanje je novca, klubovi traže 10 do 15 miliona za transfer svojih igrača, Barsa bi izgubila novac, fudbaler koji stigne bi nastupao u domaćoj ligi, a sigurno bi ga teško prodali na leto, kada stigne novi napadač.



To bi, ako prihvati ugovor trebalo da bude Lautaro Martinez, za koga nameravaju da plate klauzulu, ali sada je u trci i Real, pa će popularni "Bik" moći da bira.











U svakom slučaju, sve će biti poznato danas, ako stigne napadač za recimo 15 miliona, on će moći da igra na samo 14 utakmica do kraja sezone, dakle platili bi ga više od milion po meču i to da bude standardan, što sigurno neće biti slučaj.



Baš nezgodna situacija, Setijen traži novog igrača, ali ekonomski je potpuno neisplativo.