Zbogom fudbalu kakvog smo poznavali, samo pet klubova opstaje i ostaje elita?!

Madridski As danas je plasirao zanimljiv članak o tome zašto u fudbalu više nikada neće biti isto. I neće.



Ne treba biti neki preveliki stručnjak za ekonomiju da bi znao da je koronavirus uništio i ekonomiju i to u svim sferama, pa tako i sportu, a naročito tamo gde novca ima puno, kao što je fudbal.



Španski eksperti jednoglasni su u tome da će fudbal u naredne dve godine morati potpuno drugačije da funkcioniše kako bi opstao.



U prevodu, možemo da zaboravimo na transfere kao što je bio Nejmarov u PSŽ za 222 miliona evra, ali isto tako, igrači će morati da pristanu na smanjenje plata i na mnogo duži period od ovog tokom pandemije.



Klubovima je računica jasna - minusi su ogromni zbog zatvorenih stadiona, neigranja utakmica, zatvorenih klupskih muzeja, šopova, te nema ni novca od TV prenosa.



Jedan španski profesor ekonomije tvrdi da će pandemija koronavirusa najbolje pokazati razlike između klubova.



"Koronavirus će razdvojiti klubove na oni koji će i dalje moći da funkcionišu i oni koje ne mogu. Verujem da će se kreirati grupa od 5,6 ludih klubova protiv kojih niko neće moći da se takmiči. Tih nekoliko klubova biće superiorniji u odnosu na ostale i to će biti potencijalni problem. Neće moći da se takmiče na tržištu", objasnio je Hose Antonio Martin.









Ko bi mogao da bude u najvećem problemu?



Klubovi poput Barselone su najviše na udaru, jer su u vlasništvu navijača, nemaju velike sponzorske ugovore, nemaju "leđa" poput Pari Sen Žermena, Mančester Sitija...



Upravo pomenuta dva potencijalno mogu da ostanu još više iznad svih ostalih. I PSŽ i Siti imaju jaku podršku u katarskom novcu, šeici su na čelu kluba, i oni će doživeti velike finansijske gubitke, ali će i dalje biti ispred timova poput Barselone.



Trenutno je teško prognozirati kako će tačno ova pandemija uticati na klubove, naravno, što duže bude trajalo, biće teže fudbalu da se oporavi.



U svakom slučaju, biće teško, ali i zanimljivo, mi svakako jedva čekamo da se sve vrati u normalu...





Predviđanja su da će biti lakše klubovima kao što su PSŽ, Siti... i ko je još u toj grupi? Ostaje da sačekamo i vidimo koliko će ko imati gubitataka...