"Zbog Zidana sam ispušio 250 cigara za deset minuta, nismo pričali dve godine!"

Finale Svetskog prvenstva u Berlinu 2006. godine se pamti kao klasik.



Francuska je na krilima Zinedina Zidana stigla do finala da bi tek u finalu posle produžetaka i penala napustila teren pognute glave. Posao "trikolorima" je bio dodatno otežan kada je Zizu glavom udario Materacija posle čega je dobio direktan crveni karton.



Pored "Boginje" ovakav potez ga je koštao i prijateljstva jednog od saigrača.



"Uđete u svlačionicu, izgubili ste, on je pričao i izvinjavao se, ali vi ne želite da čujete to. Razočarani ste i nalazite se u svom svetu. Nisam prihvatio njegovo izvinjenje niti sam želeo da pričam sa njim. Nije bio pravi trenutak. Otišao sam do toaleta gde sam ispušio 250 cigareta u deset minuta. To je bio moj beg", izjavio je Vili Sanjol za španski AS.









Defanzivcu je bilo posebno krivo jer za razliku od većine svojih saigrača on nije bio deo tima koji je osvojio Svetsko prvenstvo 1998. godine i EURO dve godine kasnije.



"Nismo pričali skoro dve godine. 2008, posle Evropskog prvenstva sam se oženio. Žena mi je rekla da ga pozovem. Zvao sam ga, ali nije mogao da dođe na zabavu uveče. Ali sam bio srećan kada smo se videli ujutru. Podelili smo piće pre obroka", završava Sanjol.