Zbog ovih problema, Konte je očajan! Može li se "ludilo" isterati iz DNK Intera?

U Interu nisu zadovoljni. Naime, pobeda protiv Intera je pokazala da uz sve što želi, Antonio Konte nije uspeo da izbriše etiketu "Ludog Intera". Ova formulacija je i deo klupske himne, a Konte je prilikom dolaska rekao da ne želi da Inter bude "lud" i nepredvidiv, da ne juri preokrete već da pobeđuje bez stresa.



Sa ovim klubom to izgleda nije moguće, mediji konstatuju da ma koliko se Konte nervirao i tražio drugačiji pristup, "ludilo" je DNK Intera. Po ko zna koji put su okrenuli rezultat, od 0:2 stigli do 4:2 protiv Torina.



Samo, Konte smatra da protiv boljih rivala to nije moguće i razočaran je pristupom igrača utakmici i onim što su pokazali u prvih sat vremena.



Uz to, on je već rekao čelnicima da ne računa na Eriksena, a nešto tako je nagovestio odgovarajući na neke izjave Danca da ne dobija priliku.



"Imao je dovoljno prilika", rekao je Konte, "Gazeta" danas piše da se to odnosi i na neke nove igrače, pre svih Vidala i bolesnog Kolarova, nema više opravdanja u smislu prilagođavanja na novi tim.











Inter čeka Real sutra uveče, oslabljeni Madriđani stižu bez Benzeme i Ramosa, Inter mora da pobedi. U suprotnom su praktično eliminisani što će se dodatno odraziti na budžet, ali i na Konteov status.



Evropa ga prati kao zla kob, ni sa Juventusom, ni sa Čelsijem, ni Interom prošle sezone nije napravio ništa u LŠ, mada je igrao finale LE.



Ali, Inter želi više, smatraju da će Milan pasti, da moraju da iskoriste tranziciju Juventusa, probleme sa tanjim igračkim kadrom rimskih klubova, ali i večitog pretendenta u ovoj deceniji Napolija i da se domognu prve titule posle decenije posta.



Mnogo je uloženo u timu, Kinezi zahtevaju da se, pre novih pojačanja prodaju igrači, ali to je teško učiniti na zimu. Mnogi tvrde da su, sem Hakimija pojačanja promašena, da ponovo nedostaje brzina u veznom redu, da Konte luta u odbrani i da tim prima previše golova. Ali, pobeda protiv Reala bi umirila kritičare.







Uz to pominje se novi problem. Inter želi da smanji plate igrača, i pre pandemije je to bio problem, sada je situacija alarmantna. Troškovi na plate, usled pada prihoda su između 70 i 80% nijedan biznis to ne može da iskoristi. Alesandro Antonelo, jedan od direktora je nedavno pričao o tome, ali naravno, unilateralno se ništa ne može postići, Inter se nada nekoj široj akciji, ali sve zavisi od dobre volje igrača...