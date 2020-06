Završena Bundesliga blamažom Dortmunda, Verder se čupa, evo i ko će u LŠ! Kramarić junak kola!

Gotova je Bundesliga za ovu sezonu.



Bajern je šampion, danas su samo to potvrdili pobedom protiv Volfsburga u gostima rezultatom 0:4.



Koman, Kuizans, Levandovski i Miler su bili strelci na ovom meču.



U poslednjem kolu veliku blamažu je doživela Borusija iz Dortmunda koja je poražena na svom terenu od Hofenhajma, a sva četiri gola je postigao Andrej Kramarić. On je prvi igrač Hofenhajma u istoriji koji je uspeo da postigne četiri gola u Bundesligi, a pored toga je prvi igrač koji je Dortmundu dao četiri gola još od Rudija Felera koji je to učinio sa Verderom 1984. godine.



Pored Bajerna i Borusije, u Ligu šampiona će Borusija iz Menhengladbaha i Lajpcig.



Gladbah je slavio u meču protiv Herte koja i nije imala rezultatski imperativ osim da završi na što boljem mestu u BL.



Bilo je 2:1, Hofman i Embolo su bili strelci za domaće, Ibišević za goste. Grujić igrao poluvreme.



Lajpcig je gostovao Augsburgu, bio im je potreban bod za LŠ, a osvojili su sva tri. Timo Verner je junak sa dva gola, doveo je svoj tim u prednost u 28. minutu, da bi Vargas izjednačio, a onda je Verner u 81. minutu postigao gol za pobedu na majstorski način. Čelsi je dobio strašno pojačanje.



Leverkuzen je odradio svoje, savladao je Majnc sa 1:0, a gol je postigao Foland. Ipak, nedovoljno za Ligu šampiona, zbog pobede Lajpciga danas. Igraće u Ligi Evrope naredne sezone.



U borbi za opstanak Verder je rasturio Keln sa 6:1, a bio im je potreban i poraz Fortune.



Osako (2), Rašica, Fulkrug, Klasen i Sardžent su bili strelci za domaćina, Dreksler za goste. Veljković odigrao svih 90 minuta.



Fortuna je razočarala svoje navijače, pošto su poraženi večeras od Union Berlina u gostima sa 3:0, pa tako nisu uspeli da se spasu ispadanja. Verder ih je pretekao i igraće baraž, Fortuna, pored odavno otpisanog Paderborna, ispadanju.



Uja, Gentner i Abdulahi su bili strelci na ovom meču.



U ostalim mečevima Frajburg je rasturio Šalke sa 4:0 (Valdšmit (2), Šmid i Holer), a Ajntraht je sa Kostićem od starta bio bolji od Paderborna sa 3:2.



Volfsburg - Bajern 0:4





Šampion: Bajern

LŠ: Borusija D, Lajpcig, Borusija M

LE: Leverkuzen, Hofenhajm, Volfsburg

Baraž za opstanak: Verder

Ispadanje: Fortuna, Paderborn



Augsburg - Lajpcig 1:2Leveruzen - Majnc 1:0Gladbah - Herta 2:1Dortmund - Hofenhajm 0:4Ajntraht - Paderborn 3:2Frajburg - Šalke 4:0Union Berlin - Fortuna 3:0Verder - Keln 6:1