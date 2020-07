Zaustaviše Atalantu!

Ako ne računamo onu utakmicu protiv Juventusa gde su bili mnogo bolji rial, Atalanta je u Seriji A vezala deset pobeda uz taj jedan nerešen rezultat. Danas novi remi.Verona je uspela da zaustavi nalete Atalante, bilo je 1:1 (0:0).Atalanta je danas više napadala, iako nije imala više loptu u svom posedu, ali je Verona definitivno zaslužila bod.U prvih pola sata ne možemo reći da je neka ekipa bila bolja, na jednoj strani Pašalić je loše reagovao, a na drugoj za Veronu Faraoni i Mora ne uspevaju da pogode mrežu.Pred kraj poluvremena Zapata šutira, ali njegov udarac brani Silvestri.Početkom drugog dela igre Atalanta stiže do prednosti. Neverovatna greška odbrane Verone, Zapata to koristi, dokazuje da se radi i o veoma snažnom napadaču. Samo devet minuta kasnije Pesina postiže gol, dotrčao je na odbijenu loptu, nije imao težak zadatak da izjednači. Atalanta bolji tim do kraja, ali se Verona dobro odbranila, Muriel, Zapata i Gomez nisu uspeli da probiju odbranu domaćina.Da napomenemo još da je Lazović odigrao 73 minuta za Veronu.