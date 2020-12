Zašto se Ivić naljutio na Dinija? Oglasio se kapiten Votforda

Kapiten Votforda Troj Dini istakao je da mu nije jasno zašto je posle tri uzastopna gola na isto toliko utakmica sklonjen iz prve postave "stršljenova" na gostovanju Hadersfildu.







Dini je u jutros gostovao u podkastu "Tok sporta" u kojem je prvi put javno govorio o izostanku sa poslednjeg meča Čempionšipa koji je kumovao otpuštanju Vladimira Ivića.







Kako je naveo, jedina stvar koju bi mogao protumačiti kao kršenje discipline bilo bi kašnjenje sa završavanjam masaže.



"Tokom masaže stigao mi je poziv u kome me je pozvao kod sebe. Rekao sam mu da nema problema i da ću doći za 10 minuta dok završim masažu. Kad sam završio masažu otišao sam kod njega u kancelariju, ali on je bio u menzi. Otišao sam tamo i video ga dok je jeo, a pošto mi ništa nije rekao mislio sam da ćemo razgovarati u autobusu" - otkrio je Dini.



Otkrio je da mu tokom putovanja za Hadersfild Ivić takođe ništa nije rekao niti u hotelu po dolasku u ovaj grad, što je protumačio da je sve u redu.



"Sve je bilo jasno pred početak utakmice kada sam video da me nije ni poslao na zagrevanje" - rekao je Dini.



Utakmica je završena pobedom Hadersfilda od 2:0, a posle meča je usledila izjava u kojoj je Ivić rekao da je Dinija odmarao zbog umora i kršenja klupske discipline.



"Ljudi me posle posle toga pitaju šta sam uradio, a ja ne znam šta da ogovorim. Jedino što može da mi se stavi na teret to je da nisam došao u trenutku kada me je pozvao. Nisam zaustavio masažu da bih odmah došao. To je sve što sam uradio" - rekao je Dini.



Upitan da li ima veze sa Ivićevom smenom, iskusni napadač je rekao da nema budući da nije igrao te nije ni mogao uticati na rezultat.



Za kraj kapiten "stršljenova" poručio je da nije razgovarao sa Ivićem nakon smene u subotu uveče.