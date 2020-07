Zašto je ovo najlepša Juventusova titula?

Fudbaler Juventusa Leonardo Bonući rekao je da je ovosezonska titula prvaka Italije bila najteža od devet uzastopnih torinskog kluba.







"Ovo je najlepša titula, jer je bila najteža", rekao je Bonući za Skaj Sport Italija.



Juventus je sinoć osigurao 36. titulu prvaka Italije, devetu uzastopnu, pobedom nad Sampdorijom od 2:0.



"Započeli smo novu eru, novu filozofiju, naišli smo na mnogo poteškoća, ali nastavili smo da dajemo sve od sebe čak i kad je bilo 'proklizavanja'", rekao je Bonući.



"Bilo je mnogo komplikovano i van terena, svet se promenio za tri meseca. Morali smo opet da se koncentrišemo na fudbal, ali uspeli smo. Želeli smo to, patili smo... Dali smo sve kako bismo osvojili trofej za sebe, za klub, za one koji su navijali od kuće ili iz raja", dodao je on.



Bonući je naveo i da se ekipa ponekad mučila sa filozofijom Mauricija Sarija.



"Ali, ostali smo tim, radili smo kao veliki ljudi više nego kao veliki igrači. Sada ćemo pokušati da se odmorimo deset dana i da se pripremimo za naredni izazov", rekao je Bonući.



Fudbalere Juventusa očekuje revanš meč osmine finala Lige šampiona protiv Liona. Francuski klub je u prvom meču, odigranom u Torinu još u februaru, slavio sa 1:0.