Zašto ih neki zovu Real VARdrid? Možda i zbog ove tri fotke?

Real Madrid je pobedio Granadu rezultatom 2:0, ali su sudije ponovo bile u centru pažnje.



U prethodnoj utakmici, sudije su odlučile da ne sviraju penal za Eibar kada je Serhio Ramos igrao rukom u šesnaestercu, nekoliko minuta pre kraja, a na utakmici sa Granadom bilo je potencijalna - dva penala.



U oba slučaja akter je bio Kasemiro, jednom zbog igranja rukom, drugi put je sa leđa povukao rivala, tokom prekida, ali su sudije procenile da nije bilo materijala za najstrožu kaznu.



























Na sve priče o sudijama, društvenim mrežama kruži i fotografija na kojoj Florentino Perez u tunelu pre izlaska na teren, pozdravlja arbitre.



Reklo bi se da je to potpuno normalno, ali kada je u pitanju Real Madrid, odnosno Florentino Perez, oko ovakvih stvari se više diže prašina.



Mediji i navijači širom Španije mesecima unazad, naročito tokom 2020. godine, smatraju da sudije "naginju" ka Realu, to više nije nova tema, pa ostaje da vidimo da li će to uticati na suđenje i u 2021. godini...