Zaslužio je, mitski stadion dobija ime po Kristijanu! Dva naziva u igri!

Kad kažete "Alvalade" to je deo istorije, ne samo portugalskog fudbala. Čovek po kome se zove je jedan od osnivača Sportinga, ali i prvi član "Lavova" u istoriji.



Ovaj aristokrata koji je odustao od Harvarda i medicine jer je bio slab na krv je finansirao izgradnju stadiona na svom zemljištum a podržavao je finansijski klub i igrao, a stradao je u španskoj groznici u 33. godini života.



Kasnije posle rata je stadion dobio ime viskonta Alvaladea 1956. a kada je on srušen i napravljen novi 2003. za EP u fudbalu, dobio je isto ime.



Sada će verovatno na njega dodati ime Kristijana Ronalda. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena je prošao Sportingovu školu, došao je kao klinac sa Madeire i iako je rano otišao u Junajted posle samo jedne seniorske sezone, on je ostao veran klub na mnoge načine.



Pomagao je i pomaže fudbalsku školu, zbrinuo je nekadašnje saigrače iz omladinskog tima koji nisu uspeli, nikada nije krio koliko voli "Lavove", i koliko mrzi Benfiku.











Navijači Sportinga recimo preziru Luiša Figa koji je isto igrao za Sporting jer se radovao kad im je dao gol, Ronaldo je jedva dočekao da sa Junajtedom doše na "Luš", provocirao je navijače Benfike i na kraju im pokazao srednji prst kad je izlazio sa terena.



Navodno je izjavio da će to uvek uraditi kada igra protiv Benfike, ali on je demantovao da je to rekao. Jasno, vole ga i navijači Benfike kada igra za Portugal, ali mnogo manje nego rivali, na Alvaladeu se pojavljuje uvek kada je u domovini i kada igra Sporting, takve ovacije niko nikada nije dobio na "Alvalade".



Zato će se stadion zvati po njemu, tačnije biće dodato njegovo ime, a u klubu su potvrdili da razmišljaju o dve opcije "Alvalade-CR7" ili obrnuto "CR7-Alvalade".



"Svakako da če se to desiti, mi smo ponosni, on je najbolje što je Sporting ikada izrodio i naš simbol", rekao je predsednik Sportinga, Frederiko Varandas.