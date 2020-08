Zasluženo, Gatuzo dobio novi ugovor i to je tek početak!

Đenaro Gatuzo će potpisati novi ugovor do leta 2023. godine, prenose italijanski mediji.



Nakon poraza od Barselone, Gatuzo se sastao sa predsednikom De Laurentisom i postigao dogovor oko nastavka saradnje.



Gatuzo će uz produžetak saradnje, dobiti i povišicu na 1,6 miliona evra po sezoni plus određene bonuse.



Uz to, Gatuzo je dobio garancije da će Napoli biti aktivniji i kompetentniji na tržištu, što je pokazao transferom Viktora Osimena iz Lila za 50 miliona evra.



Gatuzo je zahtevao i zamenu za Hosea Kaljehona koji napušta klub po isteku ugovora, a ostaje da vidimo koje će mu sve želje ispuniti De Laurentis.



Gatuzo je obećao borbu za vrh Serije A i garantovao je povratak u Ligu šampiona.



Reklo bi se, ovo je tek početak, pošto je Gatuzo napravio sjajan posao od kako je zamenio Karla Anćelotija, a za to je i nagrađen prvim trofejom u karijeri, pošto je u finalu Kupa Italije pobedio Juventus.