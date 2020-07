Zamislite to, kada i predsednik La Lige kaže - VAR gura Real!

Real Madrid je na pragu tek treće titule u ovoj deceniji, ali kako stoje stvari, neće proći bez mnogo kontroverzi.



Kao što smo već pisali, od kako je nastavljena sezona, na samo jednoj utakmici VAR nije "pomogao" Real Madridu, pa gotovo posle svake utakmice to bude glavna tema.



Tako je i danas, posle pobede Reala u Bilbau, jer je identična situacija viđena u oba šesnaesterca, Madriđanima je sviran penal, dok Atletiku nije, kada je Serhio Ramos nagazio Raula Garsiju.



Havijer Tebas, predsednik La Lige, takođe je dao snažnu izjavu koja je odjeknula i optužio da iza svega stoji - Florentino Perez.!



"Uporno ponavljam da se sve u vezi video tehnologijom u Španiji promenilo otkako je Florentino Perez u januaru lično nazvao Luisa Rubialesa da bi mu se požalio na suđenje i to samo 20 minuta nakon jedne utakmice Reala. Po meni je to skandalozno, nedopustivo i neprimereno ponašanje te direktan pritisak na sudije i suđenje. Taj poziv je promenio sve, stvoren je nepotreban pritisak i neslaganje između sudija u VAR sobi i glavnog sudije na terenu", rekao je Tebas.



Inače, predsednik RFEF Rubiales i prvi čovek La Lige Tebas nisu u dobrim odnosima te se neretko verbalno sukobljavaju. Nije tajna ni da je Rubiales blizak sa Florentinom Perezom, zbog čega svi, ne samo Barsini navijači, često kritiju i sumnjaju u regularnost La Lige.