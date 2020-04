Zamislite situaciju u kojoj zvezde PL odlaze kao slobodni igrači? Postoji način da se to desi!

Za razliku od Italije i Španije, u Engleskoj igračima nisu smanjene plate, niti se klubovi usuđuju da ih pitaju da to učine. Nema sumnje da će u PL situacija naneti velike finansijske probleme igračima, ali oni su zaštićeni kao "beli medvedi". Naime, u slučaju da im klub bez pristanka smanji ugovor, fudbaleri bi ako se obrate sudu, lako dobili spor i postali slobodni igrači.



Zbog toga puca po leđima zaposlenih u klubovima, Totenhem je sledio primer Njukasla, pa je plata 550 zaposlenih u klubu, ali ne i igrača smanjena za 20%. Dakle, svi zaposleni koji imaju više od 30 000 funti godišnje, biće "lakši" za petinu primanja, ali ne i igrači, kako oni prvog tima, tako i mlade, odnosno rezervne ekipe.



Liga će morati da priča sa udruženjem klubova, sa predstavnicima fudbalera, kao i asocijacijom menadžera da bi se postigao neki dobrovoljni sporazum o smanjenju plata, ali za sada se to ne dešava.



Kako pišu engleski mediji, oni najplaćeniji bi bez problema prihvatili smanjenje, ali problem je u manjim klubovima, nižim ligama. Za razliku od timova PL, ostali u Engleskoj već imaju problem da isplate plate za ovaj mesec. Ali, i članovi elite bi, ukoliko se odlaganje nastavi mogli da dođu u slične nevolje već za par meseci.











To bi moglo da dovede do problema smanjivanja plata, ali bi neki igrači to mogli da iskoriste da odu iz Engleske. Što se tiče fudbalera iz nižih liga, i oni bi bilo slobodni, ali malo ko bi mogao da nađe drugi angažman u Engleskoj, osim onih najboljih koji bi verovatno bili meta PL timova.



Danijel Levi, prvi čovek Totenhema, se odrekao bonusa u klubu, oko 3.5 miliona evra, od 10 koliko su mu bila primanja, On kaže da su ljudi nerealni, da se priča o velikim transferima i da od toga nema ništa.



"Po prihodima, mi smo osmi klub na svetu, ali to ne znači ništa, ovaj virus ne priznaje statistiku i brojeve. Moraćemo da smanjimo troškove, neki naši navijači će ostati bez poslova, ni karte neće biti tako skupe. To je začarani krug i fudbaleri i menadžeri moraju da preuzmu deo tereta na sebe, kako bismo sačuvali fudbal", kaže Levi...