Zamislite scenario - Murinjov Totenhem šampion posle 60 godina! Što da ne?!

Nakon što smo se u Španiji dotakli čuda zvanog Real Sosijedad, red je da malo našeg "papira" posvetimo i Žozeu Murinju, odnosno - Totenhemu.



Portugalac je bez osvojenog trofeja još od 2017. godine i nekako je u slobodnom padu od kako je osvojio Ligu Evrope sa Mančester Junajtedom. Totenhem je preuzeo posle skoro godinu dana pauze i bez posla, 20. novembra 2019. godine, dakle, pre tačno godinu dana.



Za tih godinu dana, Totenhem je od ekipe iz sredine tabele Premijer lige, stigao do kandidata za titulu. Tiho, bez pompe, neočekivano i sada niko ne sme i ne može da otpiše Totenhem u borbi za titulu, ruku na srce, i zbog nesrećnih okolnosti u ostalim timovima.



Liverpul bez Van Dajka cele sezone, Siti sa vidnim problemima i sa sve manje poverenja u rad Pepa Gvardiole, još uvek "zeleni" Čelsi i računica je jasna - Totenhem i titula, što da ne? Hari Rednap je prvi naglas to izgovorio gostujući na Skaj sportu:



"Osećam da bi ovaj Totenhem nekako mogao i do titule", rekao je legendarni menadžer.









Kako je Murinjo uspeo da stvori šampionski Totenhem?



Pre svega, Murinjo je verovatno jedini koji je uspeo da nagovori Danijela Levija da odreši kesu i dovede "gomilu" pojačanja, jer broj igrača koji je letos došao i jeste gomila za Totenhem. Doerti i Regilon su doneli dubinu i igru u dva smera po bokovima, Hejbjerg je onaj osigurač i trkač na sredini kakvog Murinjo želi u svakom svom timu, Bejl je Bejl, samo još da proradi i podigne formu, a čak i Hari Kejn može nekada da odmori pošto je stigao Karlos Vinisijus.



Drugo, Murinjo je odlučio da promeni mentalitet svoje ekipe, jer kako je i sam rekao u dokumentarcu o Totenhemu "istorija fudbala pokazuje da dobri momci nikada na kraju ne pobeđuju", pa je tako i Portugalac "isprljao" svoj tim.



Pre svih, drugačiji karakter se vidi kod Harija Kejna, koji je ne tako davno priznao da ekipa nema samopouzdanje kada drži pobedu u svojim rukama i da nema objašnjenje za to.



"Ne mogu da shvatim, ali neke stvari nam se dešavaju u svakoj utakmici. U strahu smo i to više ne sme da se toleriše", rekao je Kejn kapitenski i poveo potom svoj tim ka vrhu.



U tandemu sa Sonom, ove sezone postigli su 15 golova, a što je još veći podvig, u Premijer ligi su međusobno asistirali i u tandemu dali 29 pogodaka, te im fali još sedam da izjednače legendarni tandem Lampard-Drogba koji imaju 36, da su jedan drugom asistirali.









Dve nedelje koje će otkriti sve



Totenhem je krenuo šokantnim porazom od Evertona u prvom kolu, na svom stadionu, a onda je vezao sedam utakmica bez poraza i to je dve remizirao koje je morao da dobije, sa Njukaslom i Vest Hemom. Ipak, posle pauze tek sledi ono "pravo" - Totenhem - Siti, Čelsi - Totenhem i Totenhem - Arsenal! Da, tim redom, u razmaku od dve nedelje!



Nakon te tri utakmice, moći ćemo da kažemo od čega je skrojen Murinjov tim i da li je kandidat za titulu. Verovali ili ne, Totenhem je poslednji put šampion Engleske bio 1961. godine, a prethodno je to uspeo još samo jednom - 1951. Poslednji trofej Totenhem je osvojio 2008. kada je podigao pehar Liga kupa.





Da li Murinjo konačno ima svoje "loše" momke, poput onih u Interu, sa šampionskim underdog mentalitetom?







Nastavak sledi posle tri naredne utakmice, Siti, Čelsi, Arsenal. Tim redom.